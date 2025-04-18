Это норма: Оксана Самойлова заступилась за Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук

Оксана Самойлова прокомментировала отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук На протяжении длительного времени пользователи обсуждают Алексея Чумакова, который бросил неосторожное высказывание в адрес Юлии Ковальчук.
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