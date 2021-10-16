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Посол Украины в Японии сокрушается: Токио и Пекин делают ставку на российские энергоресурсы

Посол Украины в Японии сокрушается: Токио и Пекин делают ставку на российские энергоресурсы

В скором будущем поставки природного газа из России в Азию только возрастут, что усилит позиции Кремля и отразится на транзите через Украину.

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