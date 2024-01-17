CEO EY: Перспективы бизнеса наладятся во второй половине 2024-го года

Генеральный директор EY Кармине Ди Сибио поделился прогнозом экономики с журналистами CNBC в Давосе. Компания занимается аудитом крупнейших транснациональных корпораций и видит «картину в целом» о состоянии дел у бизнеса.
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