Моду XX века можно увидеть на выставке в московской галерее «Китай-город»

В галерее «Китай-город» объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Ателье! Костюмы периода 1920-х годов: взгляд студентов-сценографов ГИТИСа», сообщает Телеграм-канал столичного Департамента культуры.
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