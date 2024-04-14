НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Назар подписал контракт с «Чикаго». 13-й номер драфта-2022 набрал 41 очко за 41 матч этого сезона в NCAA

20-летний форвард провел два сезона в студенческой лиге NCAA. В прошедшем чемпионате на его счету 41 (17+24) очко за 41 матч в составе университета Мичиган.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх