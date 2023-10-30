Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту было возобновлено. Соответствующая информация была опубликована Telegram-каналом, посвященном оперативной информации, связанной с происходящем на транспортном переходе.
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