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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту было возобновлено. Соответствующая информация была опубликована Telegram-каналом, посвященном оперативной информации, связанной с происходящем на транспортном переходе.

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