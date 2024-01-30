Зачем преподаватель спорил с Алисой: смешные и нелепые случаи, которые могли произойти только в студенчестве

Мария 22 года, Санкт-Петербургский экономический университет – Так как моё студенчество пришлось на период пандемии, хочу рассказать несколько смешных моментов, связанных с учебным процессом на дистанционке.
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