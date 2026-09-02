Губернатор Кожемяко: 30 участников СВО приобрели жилье в Приморье

На Восточном экономическом форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что 30 участников СВО приобрели квартиры благодаря поддержке.
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