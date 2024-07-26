Самолет с экс-президентами стран Латинской Америки не пустили в Венесуэлу

Самолету с бывшими президентами стран Латинской Америки, которые направлялись для наблюдения за выборами главы государства в Венесуэле, не дали разрешения на вылет, так как воздушное пространство страны было закрыто, сообщило 26 июля Reuters со ссылкой на президента Панамы Хосе Рауля Мулино.