Самолет с экс-президентами стран Латинской Америки не пустили в Венесуэлу

Самолету с бывшими президентами стран Латинской Америки, которые направлялись для наблюдения за выборами главы государства в Венесуэле, не дали разрешения на вылет, так как воздушное пространство страны было закрыто, сообщило 26 июля Reuters со ссылкой на президента Панамы Хосе Рауля Мулино.
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