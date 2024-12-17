Что будет, если не лечить воспаление? Учёные предупредили о страшных последствиях

Длительное воспаление может вызвать рак толстой кишкиАмериканские учёные изучили 40 пациентов с раком толстой кишки, после чего сделали вывод, что риск онкологии возрастает в виду хронического воспаления.
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