О работах известного скульптора Константина Цихиева рассказали в Севастополе

Бой брига «Меркурий» с двумя линейными турецкими кораблями, представленный в бронзе на Матросском бульваре, барельеф майора Бузина в одноимённом сквере, мемориальная доска Владимиру Высоцкому на здании театра имени Лавренёва и многие другие памятники на Крымском полуострове создал скульптор Константин Цихиев.
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