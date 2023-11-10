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Вести Севастополь

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О работах известного скульптора Константина Цихиева рассказали в Севастополе

Бой брига «Меркурий» с двумя линейными турецкими кораблями, представленный в бронзе на Матросском бульваре, барельеф майора Бузина в одноимённом сквере, мемориальная доска Владимиру Высоцкому на здании театра имени Лавренёва и многие другие памятники на Крымском полуострове создал скульптор Константин Цихиев.

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