О работах известного скульптора Константина Цихиева рассказали в Севастополе

Бой брига «Меркурий» с двумя линейными турецкими кораблями, представленный в бронзе на Матросском бульваре, барельеф майора Бузина в одноимённом сквере, мемориальная доска Владимиру Высоцкому на здании театра имени Лавренёва и многие другие памятники на Крымском полуострове создал скульптор Константин Цихиев.