Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделю В ...

Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделюВ начале ноября разработчики из Blizzard Entertainment выпустили не совсем ожиданный спин-офф культовой вселенной Warcraft в виде мобильной стратегии под названием Warcraft Rumble.