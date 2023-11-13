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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделю В ...

Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделю В ...

Мобильная игра Warcraft Rumble принесла Blizzard 3,4 миллиона долларов всего за неделюВ начале ноября разработчики из Blizzard Entertainment выпустили не совсем ожиданный спин-офф культовой вселенной Warcraft в виде мобильной стратегии под названием Warcraft Rumble.

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