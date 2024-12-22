Депутат Останина рассказала, что пытался "протащить" Затулин, защищая детей-мигрантов

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Уже сообщили, что эти 20 мигрантов заключили контракт с Министерсвом обороны и поедут на СВО.Вот и получили паспорта РФ. ФСИНу и другим ведомствам надо нормально информировать общество, а не ждать бунта, потом оправдываться