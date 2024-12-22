Законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы, если они не знают русского языка, пытались, как известно, подорвать.
Депутат Останина рассказала, что пытался "протащить" Затулин, защищая детей-мигрантов
Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Уже сообщили, что эти 20 мигрантов заключили контракт с Министерсвом обороны и поедут на СВО.Вот и получили паспорта РФ. ФСИНу и другим ведомствам надо нормально информировать общество, а не ждать бунта, потом оправдываться
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11 час.
tsan tsan
!18 декабря на открытии выставки народных промыслов "Ладья" в Экспоцентре в Москве наблюдал удивительную картину. Между рядами в гордом одиночестве шёл Затулин , а народ плевался ему вслед.
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10 час.
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