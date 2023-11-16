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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    кстати в составе сборной Кубы обнаружился один легионер довольно высокого уровня 30-летний полузащитник Онель Эрнанде...МОК предостерег о...
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МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости

МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости

1. МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России. Елена Вяльбе считает, что не стоит обращать внимание на рекомендации олимпийского комитета, Татьяна Навка заявила, что в МОК «боятся и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал», а Мария Захарова добавила, что «нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта».

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Комментарии
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КузнецовВВ
я так жду Аргентина - Уругвай который начнется в три часа ночи. правда боюсь что не дождусь
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3 час.
Лена Мисько
не... я даже и пытаться не буду ждать если б завтра суббота, то конечно, а так... на работу
Ответить
3 час.
КузнецовВВ
кстати в составе сборной Кубы обнаружился один легионер довольно высокого уровня 30-летний полузащитник Онель Эрнандес который сейчас играет за Норвич в английском чемпионшипе, и играет за этот клуб уже довольно давно, с 2018 года. а Норвич в 2019 и 2021 годах заходил в АПЛ, оба раза правда на один сезон, но кубинец поиграл в высшем дивизионе Англии. правда тогда он был немцем. Родители Эрнандеса покинули Кубу когда ему было 6 лет, он с детства увлекся футболом, играл за молодежные команды Вердера и Вольфсбурга, и даже за сборную Германии до 18 лет. но потом что-то пошло не так, в бундеслигу пробиться не удалось, в сборную Германии более старших возрастов не звали, в результате он из второй Бундеслиги перебрался в Норвич с которым дважды выигрывал чемпионшип, и потом через год после побед дважды вылетал из АПЛ. в 2021 Эрнандес восстановил кубинское гражданство и в 28 летнем возрасте начал играть за сборную Кубы.
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2 час.

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