МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости

КузнецовВВ

кстати в составе сборной Кубы обнаружился один легионер довольно высокого уровня 30-летний полузащитник Онель Эрнандес который сейчас играет за Норвич в английском чемпионшипе, и играет за этот клуб уже довольно давно, с 2018 года. а Норвич в 2019 и 2021 годах заходил в АПЛ, оба раза правда на один сезон, но кубинец поиграл в высшем дивизионе Англии. правда тогда он был немцем. Родители Эрнандеса покинули Кубу когда ему было 6 лет, он с детства увлекся футболом, играл за молодежные команды Вердера и Вольфсбурга, и даже за сборную Германии до 18 лет. но потом что-то пошло не так, в бундеслигу пробиться не удалось, в сборную Германии более старших возрастов не звали, в результате он из второй Бундеслиги перебрался в Норвич с которым дважды выигрывал чемпионшип, и потом через год после побед дважды вылетал из АПЛ. в 2021 Эрнандес восстановил кубинское гражданство и в 28 летнем возрасте начал играть за сборную Кубы.