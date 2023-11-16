МОК предостерег от участия в Играх дружбы в РФ, чемпионка России Акатьева может пропустить сезон, «Челси» и офшоры Абрамовича, Рублев мимо плей-офф итогового, а Медведев – в полуфинале, Смолов стал отцом и другие новости

1. МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России. Елена Вяльбе считает, что не стоит обращать внимание на рекомендации олимпийского комитета, Татьяна Навка заявила, что в МОК «боятся и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал», а Мария Захарова добавила, что «нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта».
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