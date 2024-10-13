Эксперт Черешнев: ИИ может частично заменить терапевта к 2026 году

Искусственный интеллект (ИИ) может частично заменить терапевтов к 2025-2026 году. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев.
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