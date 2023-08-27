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«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:00 по московскому времени.

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