Не рассчитывать на скорое восстановление нефтяного трафика через Ормузский пролив призвал глава Минэнерго США

Трейдерам и потребителям глобального нефтяного рынка пока стоит опираться на альтернативные маршруты транспортировки, считает министр энергетики США Крис Райт.
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