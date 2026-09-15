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107 подписчиков

В Японии число жителей старше 100 лет превысило 107 тысяч

В Японии число жителей старше 100 лет превысило 107 тысяч

В Японии число граждан старше 100 лет достигло 107,7 тысячи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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