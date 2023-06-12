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«Им не удастся меня заткнуть». Пригожин наконец раскрыл народу свои амбиции по поводу России

Евгений Викторович Пригожин- это настоящая рок-звезда текущей политической медиа-повестки в России. Когда-то малоизвестный широкой общественности бизнесмен сейчас является главным героем во многих СМИ и желаемым гостем для всех интервьюеров.

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