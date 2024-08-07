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Дело генерал-майора Шестерова

Дело генерал-майора Шестерова

Подробности по делу генерал-майора Шестерова, которого вместе с директором парка "Патриот" задержали по делу о хищении 40 млн рублей:Как стало известно Mash, на офицере числился мотоцикл Harley-Davidson (хотя в правах категории "А" нет), машины Skoda Karoq и Skoda Yeti + земля на 15 соток в деревне Землино.

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