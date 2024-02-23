В Екатеринбурге посетителей новых терм попросили на выход

Особенно сильно расстроились те, кто отстоял 40 минут в очереди, но так и не попал в комплекс.В Екатеринбурге накануне вечером 22 февраля посетителей новых терм "ЮГА" пришлось попросить на выход, так как сработала пожарная сигнализация.
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