Силовики пришли с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы

В Москве организованы следственные действия в отношении бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина – Николая Степанова в рамках уголовного дела против признанного в России иностранным агентом беглого политика Ильи Пономарева*, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.