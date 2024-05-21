Силовики пришли с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы

В Москве организованы следственные действия в отношении бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина – Николая Степанова в рамках уголовного дела против признанного в России иностранным агентом беглого политика Ильи Пономарева*, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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