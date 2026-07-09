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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранит Джака: «Играть в эпоху Месси и Роналду – огромная привилегия. Швейцария пока не разобрала игру Аргентины, но проведет тщательный анализ»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака Гранит Джака заявил, что его команда намерена пройти как можно дальше на ЧМ-2026 .

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