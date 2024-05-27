78 млрд рублей россияне теряют из-за незнания как оспорить покупки

В среднем за год жители России смогли бы дополнительно вернуть 78 миллиардов рублей за некачественные покупки и другие транзакции, если бы решили их оспорить по правилам платежных систем или в рамках закона о защите прав потребителей.
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