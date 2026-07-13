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Две женщины и двое детей погибли в ДТП в Ульяновской области

Две женщины и двое детей погибли в ДТП в Ульяновской области

В Ульяновской области произошло смертельное ДТП — столкнулись автомобили Sitrak и Mazda. В результате аварии погибла семья из четырех человек, включая двоих детей, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

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