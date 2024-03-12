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Масленичные гулянья пройдут парке на улице 800-летия Москвыт

Программу «Широкая Масленица» проведут организаторы 15 и 16 марта в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщили сегодня в администрации парка — Гости увидят спектакль «Масленичная байка про Кощея и Весну», которая станет главным событием программы.

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