Масленичные гулянья пройдут парке на улице 800-летия Москвыт

Программу «Широкая Масленица» проведут организаторы 15 и 16 марта в парке «Ангарские пруды». Об этом сообщили сегодня в администрации парка — Гости увидят спектакль «Масленичная байка про Кощея и Весну», которая станет главным событием программы.