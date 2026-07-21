Минздрав Приморья спас 28-летнюю женщину с редкой патологией

Врачи из Приморского края спасли 28-летнюю женщину, страдающую редкой эктопической беременностью. Операцию провели в гинекологическом отделении Владивостока после экстренной госпитализации пациентки 14 июля.
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