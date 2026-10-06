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Царьград

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В Берлине задержали основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова

В Берлине задержали основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова

Мужчина попал в ДТП, угодив на велосипеде под колёса автомобиля на территории бывшей психлечебницы.Основатель арт-группы "Война" Олег Воротников задержан в Берлине после ДТП.

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