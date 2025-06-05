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Царьград

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Илон Маск и Дональд Трамп: столкновение бизнеса и политики накаляется

Илон Маск и Дональд Трамп: столкновение бизнеса и политики накаляется

Министр Польши Сикорский подчеркнул сложность политики в конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом. На фоне разногласий Маск поддержал импичмент и объявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon.

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