В доме на Сторожевой прочистили мусоропровод

Специалисты коммунальной службы прочистили мусоропровод в доме 20 на Сторожевой улице. Об этом сообщили в ГБУ «Жилищник района Лефортово» «По указанному адресу выполнены работы по устранению засора мусоропровода.
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