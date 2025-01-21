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Два человека погибли и 23 пострадали: ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

Два человека погибли и 23 пострадали: ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

Куда успешнее действуют националисты, когда речь идет об атаках на мирные населенные пункты. Сегодня в результате обстрелов ВСУ два человека погибли и более 20 пострадали в селе Бехтеры, это в Херсонской области.

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