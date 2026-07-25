«Есть над чем работать». Дубль Ferrari в пятницу не убедил Хэмилтона

«Есть над чем работать». Дубль Ferrari в пятницу не убедил ХэмилтонаОткрытый источникКоманда Ferrari уверенно начала уик-энд Гран При Венгрии, но Льюис Хэмилтон считает, что потенциал машины SF-26 пока раскрыт не полностью.