Российский рынок акций предпринимает попытки для отскока

Российский рынок акций предпринимает попытки для отскокаВо вторник, 1 апреля, российский фондовый рынок предпринимает попытки для отскока, пытаясь закрепиться выше отметки в 3000 пунктов, хотя геополитическая ситуация все же сдерживает аппетит инвесторов к риску.