Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры

Компания объясняет это тем, что вопрос о способности моделей что-либо испытывать пока не решён Anthropic обновила правила использования Claude впервые более чем за год и включила в них необычный запрет: «нельзя подвергать модель систематическому жестокому или оскорбительному обращению».
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