ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования.
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