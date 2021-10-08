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Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив теоретическую возможность дефолта, свидетельствуют результаты голосования.

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