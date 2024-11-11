Компания Panasonic укрепляет позиции в Китае

Японская технологическая компания Panasonic Holdings Corp активизирует усилия по расширению своего присутствия в Китае и продвижению локализации, особенно в области исследований и разработок, так как видит огромный потенциал роста от быстро меняющегося потребительского рынка страны, сказал высокопоставленный руководитель компании.