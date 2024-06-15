Dragon Age: The Veilguard можно играть полностью офлайн, и в ней не будет микротранзакци...

Dragon Age: The Veilguard можно играть полностью офлайн, и в ней не будет микротранзакцийПредстоящая игра Dragon Age: The Veilguard от BioWare не потребует интернет-соединения для игры, и в ней не будет никаких микротранзакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)