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Воронежские новости

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В новоусманском поселке Воля подрядчик начал строительство школы на 800 мест

В новоусманском поселке Воля подрядчик начал строительство школы на 800 мест

Сейчас на участке завершают работу по заливке фундаментов и колонн подвала. В августе в планах залить каркас здания, до холодов предстоит успеть установить окна и смонтировать кровлю, чтобы начать отделку независимо от холодов.

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