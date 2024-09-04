"СОЛДАТЫ ГОЛЫ И БОСЫ, А ГЕНЕРАЛЫ ПРУТСЯ". "СТЕКЛОПИКСЕЛЬ" АУКНУЛСЯ МУМИНДЖАНОВУ ПРОРОЧЕСТВОМ ПРИГОЖИНА

Паркетные генералы разят не оружием, а парфюмом, говорил покойный основатель ЧВК. Недавно арестованному генералу припомнили организацию снабжения мобилизованных, "стеклянную" форму, от которой все стремились избавиться как можно быстрее.
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