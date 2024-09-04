БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"СОЛДАТЫ ГОЛЫ И БОСЫ, А ГЕНЕРАЛЫ ПРУТСЯ". "СТЕКЛОПИКСЕЛЬ" АУКНУЛСЯ МУМИНДЖАНОВУ ПРОРОЧЕСТВОМ ПРИГОЖИНА

"СОЛДАТЫ ГОЛЫ И БОСЫ, А ГЕНЕРАЛЫ ПРУТСЯ". "СТЕКЛОПИКСЕЛЬ" АУКНУЛСЯ МУМИНДЖАНОВУ ПРОРОЧЕСТВОМ ПРИГОЖИНА

Паркетные генералы разят не оружием, а парфюмом, говорил покойный основатель ЧВК. Недавно арестованному генералу припомнили организацию снабжения мобилизованных, "стеклянную" форму, от которой все стремились избавиться как можно быстрее.

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