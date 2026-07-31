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Законность сдачи жилья в аренду «только славянам» оценили

Законность сдачи жилья в аренду «только славянам» оценили

Требование о национальности арендатора при сдаче жилья нарушает Конституцию и является незаконным. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Газетой.

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Комментарии
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Алексей Тан
&quot;&quot;Законность сдачи жилья в аренду «только славянам» оценили&quot;&quot;: ======== А закон писали ИНОРОДЦЫ... (ЕВРЕИ и др. ПРИБЛУДНЫЕ )..... ТОЛЬКО ОНИ, могли создать закон, полностью устраивающий ИХ (ИНОродцев)... и УЩЕМЛЯЮЩИЙ, (ограничивающий) в ПРАВАХ... КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ (народы) РОССИИ. ... фактически, ограничение в ПРАВАХ СВОЕЙ собственности.
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1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
частная собственность кому хочу тому и сдаю......  а про национальный вопрос  пусть лучше правоохранительные органы обратят больше внимания на выходки и высказывания мигрантов в адрес представителей коренного населения страны куда они пытаются пролезть всеми правдами и неправдами ...........
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1 м.