""Законность сдачи жилья в аренду «только славянам» оценили"": ======== А закон писали ИНОРОДЦЫ... (ЕВРЕИ и др. ПРИБЛУДНЫЕ )..... ТОЛЬКО ОНИ, могли создать закон, полностью устраивающий ИХ (ИНОродцев)... и УЩЕМЛЯЮЩИЙ, (ограничивающий) в ПРАВАХ... КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ (народы) РОССИИ. ... фактически, ограничение в ПРАВАХ СВОЕЙ собственности.

АЗ

Алексей Загребаев

частная собственность кому хочу тому и сдаю...... а про национальный вопрос пусть лучше правоохранительные органы обратят больше внимания на выходки и высказывания мигрантов в адрес представителей коренного населения страны куда они пытаются пролезть всеми правдами и неправдами ...........