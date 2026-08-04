Японский ритейлер Lawson добавил USDC, USDT и JPYC в пилотный проект по оплате стейблкоинами

Компания Lawson расширила свой пилотный проект по оплате стейблкоинами, включив в него USDC, USDT и JPYC, проведя второй тест в двух магазинах Токио, одновременно продолжая оценивать технологию для будущего использования в розничной торговле.
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