Военное обозрение

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Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице

Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице

Российские военные продолжают уничтожать высокоточными средствами поражения военные цели на подконтрольной Киеву территории Украины, процесс этот, можно сказать, уже стал перманентным.

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