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В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом.

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