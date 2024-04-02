Судостроительный кластер сформируют в Большом Камне

Промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта, куда войдут предприятия по строительству и ремонту судов и производству сопутствующих компонентов и оборудования, создадут в Приморском крае в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
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