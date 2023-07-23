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Горетцка заявил, что не собирается покидать «Баварию». Сообщалось о его возможном переходе в «МЮ»

 «У меня нет намерения покидать «Баварию». Я люблю клуб, город и болельщиков», – заявил немец. Ранее сообщалось об интересе к Горетцке со стороны «Манчестер Юнайтед».

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