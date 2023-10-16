Председатель ВСМ – о нулевой коррупции в системе правосудия и использовании полиграфа вместо пре-веттинга

Несправедливость, наблюдаемая годами, ситуация в полиции, низкое доверие к судебной власти — вот лишь несколько факторов, которые побудили его в подростковом возрасте выбрать изучение права, чтобы лучше понять законы и правила, управляющие обществом, и содействовать совершенствованию системы правосудия.