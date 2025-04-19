Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов: "Придётся снимать войска с фронта"

Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов. Тревожный сценарий и степень готовности наших правоохранительных органов к его развитию откровенно оценил Михаил Матвеев: "Придётся снимать войска с фронта".
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