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Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов: "Придётся снимать войска с фронта"

Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов: "Придётся снимать войска с фронта"

Полиции не хватит, чтобы подавить беспорядки мигрантов. Тревожный сценарий и степень готовности наших правоохранительных органов к его развитию откровенно оценил Михаил Матвеев: "Придётся снимать войска с фронта".

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