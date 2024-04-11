Российские ученые представят новую образовательную платформу "Телеквант"

Российские ученые представили новую образовательную платформу под названием «Телеквант», в рамках которой учащиеся получат возможность отработать навыки квантового программирования на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud, сообщила пресс-служба разработчика квантового ПО «КуБорд».