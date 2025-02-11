Расчеты РСЗО «Град» уничтожили технику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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