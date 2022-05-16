The Politico: Финляндия разрушает многолетние экономические связи с РФ вступлением в НАТО

pixabay.com Россия и Финляндия на протяжении десятилетий были связаны тесным сотрудничеством, однако Хельсинки решением о вступлении в НАТО разрушил некоторые экономические связи с Москвой, заявил обозреватель издания The Politico Чарли Даксбери.