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The Politico: Финляндия разрушает многолетние экономические связи с РФ вступлением в НАТО

The Politico: Финляндия разрушает многолетние экономические связи с РФ вступлением в НАТО

pixabay.com Россия и Финляндия на протяжении десятилетий были связаны тесным сотрудничеством, однако Хельсинки решением о вступлении в НАТО разрушил некоторые экономические связи с Москвой, заявил обозреватель издания The Politico Чарли Даксбери.

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